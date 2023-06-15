Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Petugas SPBU Dapat Hadiah Umrah Usai Berani Maju Khutbah Jumat

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:48 WIB
Viral Petugas SPBU Dapat Hadiah Umrah Usai Berani Maju Khutbah Jumat
Viral Abdul Rashid petugas SPBU dapat hadiah umrah usai berani maju khutbah Jumat. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

VIRAL seorang petugas SPBU di Qatar mendapat hadiah umrah. Ini berkat dia berani maju khutbah Jumat menggantikan khatib yang terlambat datang.

Dilansir akun Instagram @teladan.rasul, pria petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) itu bernama Abdul Rashid. Ia berasal dari Uganda yang bekerja di salah satu SPBU di Qatar.

Viral Abdul Rashid petugas SPBU dapat hadiah umrah usai berani maju khutbah Jumat. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Rashid mendadak viral usai video dirinya yang sedang berkhutbah Jumat di sebuah masjid Qatar tersebar di linimasa media sosial.

Tampak dalam video viral tersebut Rashid mengenakan seragam lengkap petugas SPBU yang didominasi warna biru. 

Halaman:
1 2 3
