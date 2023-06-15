Viral Gadis Punk Penuh Tato Diberi Pakaian Hijab Syari, Jadi Cantik Banget dan Pengin Hijrah

VIRAL seorang gadis punk penuh tato dan tindik diberi pakaian hijab syari oleh Ustadz Ebit Lew. Tidak disangka wanita tersebut jadi terlihat sangat cantik. Lalu yang lebih mengejutkan, dia pun mengungkapkan pengin hijrah.

Ustadz Ebit Lew memang kembali menjadi sorotan publik setelah membantu anak-anak punk di Indonesia yang hidup di jalanan.

Ustadz Ebit Lew sendiri merupakan pendakwah asal Malaysia. Ia memiliki keturunan Tionghoa.

Kerap membantu banyak orang, Ustadz Ebit Lew kini datang ke Indonesia dan membantu seorang anak punk yang hidup di jalanan Kota Jakarta.