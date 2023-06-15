Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Gadis Punk Penuh Tato Diberi Pakaian Hijab Syari, Jadi Cantik Banget dan Pengin Hijrah

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:11 WIB
Viral Gadis Punk Penuh Tato Diberi Pakaian Hijab Syari, Jadi Cantik Banget dan Pengin Hijrah
Viral gadis punk cantik banget pakai pakaian hijab syari. (Foto: Instagram @ebitlew)
A
A
A

VIRAL seorang gadis punk penuh tato dan tindik diberi pakaian hijab syari oleh Ustadz Ebit Lew. Tidak disangka wanita tersebut jadi terlihat sangat cantik. Lalu yang lebih mengejutkan, dia pun mengungkapkan pengin hijrah.

Ustadz Ebit Lew memang kembali menjadi sorotan publik setelah membantu anak-anak punk di Indonesia yang hidup di jalanan.

Viral gadis punk cantik banget pakai pakaian hijab syari. (Foto: Instagram @ebitlew)

Ustadz Ebit Lew sendiri merupakan pendakwah asal Malaysia. Ia memiliki keturunan Tionghoa.

Kerap membantu banyak orang, Ustadz Ebit Lew kini datang ke Indonesia dan membantu seorang anak punk yang hidup di jalanan Kota Jakarta. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement