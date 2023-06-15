Kisah Makcik Sabariah Setiap Hari Beri Makan 500 Orang Miskin di Kanada, Alasannya Sangat Mulia

Viral kisah Makcik Sabariah Hussein setiap hari beri makan 500 orang miskin di Kanada. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

VIRAL aksi mulia seorang wanita Muslim bernama Makcik Sabariah Hussein (75) asal Malaysia. Ia setiap hari memberi makan lebih dari 500 orang miskin di Kota Montreal, Kanada.

Setelah menyelesaikan kursus masakan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Makcik Sabariah lalu pindah ke Montreal. Kini sudah 30 tahun dirinya menetap di sana.

Selama Montreal, ia mengabdikan diri untuk membantu orang lain. Setiap hari dibantu pula oleh beberapa relawan lain, Makcik Sabariah memasak ribuan makanan untuk jamaah masjid-masjid yang tersebar di Montreal, Kanada.

Tidak hanya itu, semua makanan yang dimasaknya ini dibagikan kepada mereka semua yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang.