Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Makcik Sabariah Setiap Hari Beri Makan 500 Orang Miskin di Kanada, Alasannya Sangat Mulia

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:15 WIB
Kisah Makcik Sabariah Setiap Hari Beri Makan 500 Orang Miskin di Kanada, Alasannya Sangat Mulia
Viral kisah Makcik Sabariah Hussein setiap hari beri makan 500 orang miskin di Kanada. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

VIRAL aksi mulia seorang wanita Muslim bernama Makcik Sabariah Hussein (75) asal Malaysia. Ia setiap hari memberi makan lebih dari 500 orang miskin di Kota Montreal, Kanada.

Setelah menyelesaikan kursus masakan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Makcik Sabariah lalu pindah ke Montreal. Kini sudah 30 tahun dirinya menetap di sana.

Viral kisah Makcik Sabariah Hussein setiap hari beri makan 500 orang miskin di Kanada. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Selama Montreal, ia mengabdikan diri untuk membantu orang lain. Setiap hari dibantu pula oleh beberapa relawan lain, Makcik Sabariah memasak ribuan makanan untuk jamaah masjid-masjid yang tersebar di Montreal, Kanada.

Tidak hanya itu, semua makanan yang dimasaknya ini dibagikan kepada mereka semua yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement