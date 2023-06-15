Cerita Mahasiswa Makkah Dapat Nilai Bagus Berkat Sedekah ke Jamaah Umrah

VIRAL seorang mahasiswa dari Ummul Qura Makkah, Arab Saudi, mendapat keajaiban dari sedekah 83 riyal. Uang tersebut disumbangkan kepada mu'tamir atau orang yang umrah.

Dilansir Instagram @teladan.rasul, mahasiswa itu bernama Syekh Al Faifi. Ia bercerita bahwa dirinya pernah membantu orang kala sedang buru-buru menuju kampus, padahal dirinya akan ada satu mata kuliah dan minggu depan mata kuliah tersebut melakukan ujian yang sangat susah.

Namun, Al Faifi dengan lapang hati bersedia mengantar mu'tamir itu ke kantor polisi. Sebab ia merasa kasihan kepada mu'tamir yang sedang melaksanakan umrah tetapi kehilangan uang, paspor, SIM, KTP, dan semua hal yang menyangkut identitasnya.

Dia pun mempersilakan mu'tamir itu memasuki mobilnya. Saat di perjalanan, mu'tamir itu bercerita bahwa selama tiga hari dirinya kehilangan identitas membuatnya sulit untuk makan, menginap, bahkan bingung tidak bisa berkomunikasi dengan siapa pun.

"Saya sudah lelah, hampir tiga hari saya menangis karena kehilangan identitas dan mengharuskan saya mengemis kepada orang-orang dan tidur di jalanan," ujar mu'tamir tersebut.