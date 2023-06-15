Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cerita Lucu Abu Nawas Bisa Bedakan Pencuri dan Saudagar Kaya, Cuma Modal Teriak

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:16 WIB
Cerita Lucu Abu Nawas Bisa Bedakan Pencuri dan Saudagar Kaya, Cuma Modal Teriak
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas bisa membedakan pencuri dan saudagar kaya cuma pakai teriakan. (Foto: YouTube Juha Official)
A
A
A

INILAH kisah taktik Abu Nawas mengelabui seorang pencuri. Alkisah ada seorang saudagar kaya, suatu hari tokonya dicuri, semua barangnya diambil tidak tersisa.

Saudagar kaya itu merenung di depan tokonya. Mata-mata untuk menangkap pencuri tersebut sudah dilakukannya, namun tidak terlihat hasilnya.

Akhirnya saudagar itu terjun sendiri untuk mencari pencuri tersebut dengan menyamar sebagai pengemis menggunakan pakaian kotor dan lusuh. Orang-orang tidak mengenalinya, saudagar itu pun bebas berkeliling kampung.

Di lain tempat, pencuri tersebut sedang berleha-leha dengan harta curiannya. Dia menjadi kaya raya seketika dari harta curian itu. 

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Setelah beberapa bulan, saudagar tersebut mengemis dari satu kampung ke kampung lain. Namun, hasilnya nihil sampai dirinya hampir menyerah mencari pencuri itu.

Seketika di perjalanan, dirinya bertemu dengan iring-iringan pedagang yang datang dari jauh. Saudagar tersebut coba mendekati dan melihat lebih jelas iring-iringan itu.

Tampak ada satu orang yang mencolok menggunakan baju jubah mewah miliknya.

"Hei pencuri busuk, kau tidak akan lolos dariku, kau telah merampok semua hartaku!" ujar saudagar itu seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official. 

