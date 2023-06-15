Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal, Niat Bacaan, dan Keutamaan Puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah 1444 H

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:45 WIB
Jadwal, Niat Bacaan, dan Keutamaan Puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah 1444 H
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JADWAL, niat bacaan, dan keutamaan puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah 1444 H. Sebagai Muslim, Dzulhijjah menjadi salah satu bulan yang istimewa karena dianjurkan memperbanyak puasa sunnah.

Salah satu puasa sunnah yang bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah sendiri merupakan puasa yang dilakukan di setiap tanggal 8 Dzulhijjah atau dua hari menjelang hari raya Idul Adha.

Nah, berikut jadwal, niat bacaan, dan keutamaan puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah 1444 H.

-Jadwal Puasa

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, puasa Tarwiyah merupakan puasa yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
