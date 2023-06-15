Tafsir Surat Yasin Ayat 82: Apabila Allah Menghendaki Cukup Berfirman "Jadilah"

TAFSIR Surat Yasin Ayat 82 tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibahas secara lengkap dalam artikel kali ini. Diketahui bahwa Surat Yasin terdiri dari ayat 1 hingga 83.

Surat Yasin termasuk golongan makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.

Dihimpun dari Abusyuja.com, penamaan Surat Yasin berdasarkan perkataan Fatir yang terdapat dalam ayat pertama. Seperti arti huruf-huruf abjad yang terletak di permulaan beberapa surat Alquran, maka demikian pula arti Yasin yang terdapat pada permulaan surat ini.

Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan disebutkan hal-hal yang penting antara lain, Allah Ta'ala bersumpah dengan Alquran bahwa Muhammad benar-benar rasul yang diutus-Nya kepada kaum yang belum pernah diutus rasul-rasul kepadanya.

Isi Surat Yasin Ayat 82

اِنَّمَاۤ اَمۡرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْــٴً۬ــا اَنۡ يَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ

Arab latin: Innamaa amruhooo izaaa araada shai'an ai-yaqoola lahoo kun fa-yakoon.

Artinya: "Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka jadilah sesuatu itu." (QS Yasin (36): 82)