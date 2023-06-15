Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Bergetar saat Dengar Surat Al Fatihah, Mantan Artis Cilik Ini Mantap Jadi Mualaf

Kevi Laras , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:15 WIB
Bergetar saat Dengar Surat Al Fatihah, Mantan Artis Cilik Ini Mantap Jadi Mualaf
Kisah mualaf Dadashka mantan artis cilik. (Foto: YouTube Ape Astronaut)
A
A
A

MANTAN artis cilik Dadashka membagikan kisahnya menjadi mualaf karena takut pada kitab suci Alquran. Hal ini ia rasakan setelah mendengar Surat Al Fatihah yang menggetarkan hatinya hingga memutuskan masuk Islam.

Meneliti kitab suci Alquran membuat dirinya paham kalau apa yang diberitakan atau informasi di media tentang umat Islam tidak benar dan berbeda.

Kisah mualaf Dadashka mantan artis cilik. (Foto: YouTube Ape Astronaut)

"Saya dan mengambil mata kuliah dan mencari tahu Apa itu Islam? Pada akhirnya saya terkejut saat melanjutkan meneliti Alquran," ungkap Dadashka seperti dikutip dari kanal YouTube Ape Astronaut.

"Pertama kali saya memutar rekaman Alquran, kesan awal namun hal berbeda terjadi. Saat mencarinya di YouTube, dan memutar surat pertama yaitu Al Fatihah, dan tidak tahu apa yang terjadi. Saya terus menangis dan memutar berulang-ulang selama enam kali, dan saya sampai sulit mengungkapkannya karena itu sangat kuat sekali," imbuhnya.

"Saya pun ke kamar mandi membersihkan air mata. Pada akhirnya saya mantap bersyahadat. Itu merupakan hal terindah yang pernah terjadi pada saya. Saya juga mengakui bahwa tidak mudah menjadi seorang mualaf tinggal di Barat," ujarnya. 

