Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat Singkat: Balasan Mengeluarkan Harta untuk Ibadah Kurban

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:33 WIB
Khutbah Jumat Singkat: Balasan Mengeluarkan Harta untuk Ibadah Kurban
Ilustrasi khutbah Jumat singkat tentang keutamaan ibadah kurban. (Foto: Okezone)
A
A
A

KHUTBAH Jumat singkat tentang balasan mengeluarkan harta untuk ibadah kurban berikut ini sangat penting diketahui setiap Muslim. Idul Adha dikenal juga dengan hari raya kurban. Tersimpan keutamaan luar biasa besar di balik ibadah kurban tersebut.

Khutbah Jumat singkat ini memberi dorongan kepada kaum Muslimin rela menyisihkan harta benda untuk berkurban. Inilah yang menjadi makna dari ibadah kurban itu sendiri.

Kurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan (sunnah muakkadah) yang mengandung nilai-nilai keutamaan di dalamnya. Berikut contoh khutbah Jumat singkat tentang Idul Adha dan ibadah kurban, sebagaimana dikutip dari nu.or.id:

Info grafis tips dan trik memilih hewan kurban. (Foto: Okezone)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُنَـزَّهُ عَنِالْجِسْمِيَّةِ وَالْجِهَةِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ أَمَّا بَعْدُ، عِبَادَ الرَّحْمٰنِ، فَإنِّي أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ المَنَّانِ، الْقَائِلِفِي كِتَابِهِ الْقُرْاٰنِ: وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا. وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗۗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖۗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Maasyiral Muslimin rahimakumullah, setiap Muslim seharusnya senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, termasuk di antaranya mengajarkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tolok ukur dari ketakwaan adalah kemampuan kita untuk sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.

Posisi kita berada di jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak belok ke kanan dan ke kiri ini, akan menjadikan kita pada posisi tengah dan kuat sehingga mampu mengantarkan kita pada tujuan yang benar dan hakiki dalam kehidupan di dunia.

Ketakwaan ini juga yang telah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal yang paling baik dalam menjalani kehidupan. Allah Ta'alaberfirman:

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ

"Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat." (QS Baqarah: 197) 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/330/3183499/khotbah-Rm3x_large.jpg
Khutbah Jumat: Generasi Muda dan Penguatan Pengetahuan hingga Akhlak di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/330/3180448/khotbah_jumat-9YDu_large.jpg
Khutbah Jumat : Mengejar Ridha Allah di Tengah Kesibukan Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/330/3178943/khubah_jumat-tLXr_large.jpg
Khutbah Jumat: Etika Jaga Privasi saat Bermedsos, Jangan Sebar Aib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170889/khutbah_jumat-UxJf_large.jpg
Khutbah Jumat: Sedekah, Raih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/330/3169462/khutbah_jumat-HOxg_large.jpg
Khutbah Jumat: Pentingnya Jaga Lisan, Bisa Jadi Sumber Pahala atau Terseret Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/330/3164625/khutbah_jumat-Wu8n_large.jpg
Khutbah Jumat : Siapkan Bekal Menuju Kematian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement