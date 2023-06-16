Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

15 Ciri-Ciri Hewan Ini Tidak Bisa Dijadikan Kurban

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:41 WIB
15 Ciri-Ciri Hewan Ini Tidak Bisa Dijadikan Kurban
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA 15 ciri-ciri hewan ini tidak bisa dijadikan kurban pada hari raya Idul Adha. Adapun kurban adalah tradisi tahunan bagi umat Islam di seluruh dunia serta melibatkan pengorbanan hewan sebagai pengakuan atas kesediaan Nabi Ibrahim (AS) sendiri untuk mengorbankan putranya demi kehendak Allah (SWT).

Di saat-saat terakhir, Allah (SWT) mengganti putra Ibrahim (AS) dengan seekor domba jantan, menyelamatkan nyawanya dan membalas pengabdian Ibrahim (AS). Itulah sebabnya umat Islam memberikan Qurbani, dan dengan demikian, kami juga membantu keluarga dan masyarakat miskin menerima bagian mereka.

Korban merupakan ibadah sunnah yang diperintahakan oleh Allah SWT. Perintah berkurban tertuang dalam Al-Quran dan Hadist. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

Artinya: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurban lah." [QS. al-Kautsar (108): 2]

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
