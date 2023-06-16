Apakah Wajib Berpuasa Sebelum Idul Adha?

APAKAH wajib berpuasa sebelum Idul Adha? Adapun Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah ini sangat dinantikan.

Pasalnya pada bulan ini kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji dengan wukuf di Arafah. Idul Adha juga dikenal sebagai “Idul Kurban” karena hari raya ini identik dengan penyembelihan hewan kurban.

Menyambut hari raya Idul Adha Allah SWT memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk memperbanyak pahala. Salah satunya dengan menjalankan ibadah puasa pada sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah.

Sebelum momen Idul Adha tiba terdapat perdebatan apakah wajib berpuasa sebelum Idul Adha ternyata masuk ibadah sunnah yang dianjurkan. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas dalam Sunan At-Tirmidzi yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر

Artinya:

“Rasulullah SAW berkata: Tak ada hari lain yang disukai Allah SWT untuk beribadah seperti sepuluh hari ini.” (HR. At-Tirmidzi)