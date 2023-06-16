Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Wajib Berpuasa Sebelum Idul Adha?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:04 WIB
Apakah Wajib Berpuasa Sebelum Idul Adha?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH wajib berpuasa sebelum Idul Adha? Adapun Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah ini sangat dinantikan.

Pasalnya pada bulan ini kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji dengan wukuf di Arafah. Idul Adha juga dikenal sebagai “Idul Kurban” karena hari raya ini identik dengan penyembelihan hewan kurban.

Menyambut hari raya Idul Adha Allah SWT memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk memperbanyak pahala. Salah satunya dengan menjalankan ibadah puasa pada sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah.

Sebelum momen Idul Adha tiba terdapat perdebatan apakah wajib berpuasa sebelum Idul Adha ternyata masuk ibadah sunnah yang dianjurkan. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas dalam Sunan At-Tirmidzi yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر

Artinya:

“Rasulullah SAW berkata: Tak ada hari lain yang disukai Allah SWT untuk beribadah seperti sepuluh hari ini.” (HR. At-Tirmidzi)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167315/puasa-5mFV_large.jpg
Jadwal Puasa Sunnah pada September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3166053/puasa-4pAK_large.jpg
Bacaan Niat Puasa pada Bulan Maulid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3165952/buka_puasa-tg2M_large.jpg
Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/618/3160632/puasa-0Xmj_large.jpg
Lusa Puasa Ayyamul Bidh Safar 1447 H, Berikut Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/330/3146663/puasa-Wzdt_large.jpg
4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/618/3144218/puasa-T0Dp_large.jpg
Doa Puasa Arafah Lengkap Arab, Latin dan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement