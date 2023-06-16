Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Peristiwa 16 Juni: Diperingatinya Hari Nama Muhammad Sedunia

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:27 WIB
Peristiwa 16 Juni: Diperingatinya Hari Nama Muhammad Sedunia
Ilustrasi hari nama Muhammad sedunia. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PERISTIWA 16 Juni diketahui sebagai diperingatinya hari nama Muhammad sedunia. Adapun penggunaan nama Muhammad sudah sangat familier di kalangan masyarakat dunia.

Tidak hanya di negara-negara Islam, nama Muhammad juga banyak terdapat di Benua Eropa hingga Amerika. Pasalnya, kaum Muslimin tersebar di seluruh belahan dunia.

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Penggunaan nama Muhammad dimaksudkan agar orang tersebut bisa memiliki sifat-sifat mulia seperti ada dalam diri suri teladan umat manusia yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Memberikan nama-nama terbaik memang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud dan Al Baihaqi) 

Halaman:
1 2
