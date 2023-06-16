Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Inilah Makam Khadijah Istri Rasulullah, Sangat Sederhana Hanya Dilapisi Tembok Putih

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:16 WIB
Inilah Makam Khadijah Istri Rasulullah, Sangat Sederhana Hanya Dilapisi Tembok Putih
Makam Khadijah Radhiyallahu anha istri Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam di Jannatul Ma'la. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

KHADIJAH Radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang turut merasakan suka dan duka perjuangan dakwah Islam. Ia pun rela mengorbankan kekayaannya untuk memperjuangkan dakwah Rasulullah.

Dilansir akun Instagram @teladan.rasul, diceritakan bahwa kesetiaan Khadijah Radhiyallahu anha ini pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kajadian atas pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib oleh penduduk kafir Makkah dan kaum Quraisy.

Makam Khadijah Radhiyallahu anha istri Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam di Jannatul Ma'la. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Pemboikotan yang terjadi hingga tiga tahun lamanya ini membuat keluarga besar mereka diasingkan. Pada akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membawa kabar gembira bahwa rayap telah memakan naskah kesepakatan dengan kaum Quraisy yang tergantung di Kakbah.

Sehingga, keluarga besarnya ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Kaum Muslimin pun mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Halaman:
1 2 3
