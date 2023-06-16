Semangat Mencari Rezeki hingga Tengah Malam, Kisah Bocah Penjual Makaroni Viral di Medsos

Viral haru bocah laki-laki jualan makaroni hingga tengah malam. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

BEREDAR sebuah video viral yang mengharukan. Berisi kisah seorang bocah laki-laki yang semangat berjualan makaroni hingga tengah malam.

Dilansir Instagram @kisahsemangat, video yang viral di linimasa media sosial itu membuat warganet terenyuh akan perjuangan sang bocah 9 tahun tersebut. Bocah itu memiliki sikap sopan saat berjualan sehingga warganet banyak yang memuji akan taktik jualan untuk menarik pelanggan tersebut.

BACA JUGA: Viral Petugas SPBU Dapat Hadiah Umrah Usai Berani Maju Khutbah Jumat

Dalam tayangan itu awalnya memperlihatkan seorang bocah laki-laki yang memakai kaus bergaris biru, merah muda, dan putih. Ia pun mengenakan tas hitam serta membawa barang dagangan menyapa para pembeli.

Sebelumnya bocah laki-laki itu meminta izin terlebih dahulu untuk meminta waktu menjajakan barang dagangannya.

"Boleh meminta waktunya sebentar? Boleh ya," ujar bocah laki-laki bertubuh gemuk tersebut.