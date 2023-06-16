Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Masya Allah! Viral Tanda Bekas Pintu Kedua Kakbah yang Pernah Dibuat Abdullah bin Zubair

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:16 WIB
Masya Allah! Viral Tanda Bekas Pintu Kedua Kakbah yang Pernah Dibuat Abdullah bin Zubair
Viral bekas pintu kedua Kakbah yang dibangun Abdullah bin Zubair. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
VIRAL sebuah foto dan video yang memperlihatkan potret fondasi bangunan suci Kakbah. Fondasi tersebut tidak rata antarbatu. Tapi ternyata itu bekas pintu kedua Kakbah.

Pintu kedua Kakbah ini dibangun pada masa Abdullah bin Zubair Radiyallahu'anhu tahun 64 Hijriah.

Viral bekas pintu kedua Kakbah yang dibangun Abdullah bin Zubair. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Dengan petunjuk Aisyah Radiyallahu'anha, Rasulullah Shallallahu'alahi Wassallam berkeinginan membangun dua pintu Kakbah agar orang-orang pada masa itu bisa masuk dari pintu utama dan keluar dari pintu lainnya.

Namun pada tahun 75 Hijriah saat Bani Umayyah memimpin Kota Makkah, Hajaj bin Yusuf menutup pintu ini. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
