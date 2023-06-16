Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Hidayatullah Pergi Haji Naik Sepeda, Tidak Keluar Uang dan Sampai Tanah Suci Lebih Cepat

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:16 WIB
Kisah Hidayatullah Pergi Haji Naik Sepeda, Tidak Keluar Uang dan Sampai Tanah Suci Lebih Cepat
Kisah Hidayatullah pergi haji naik sepeda. (Foto: YouTube Alman Mulyana)
A
A
A

MENUNAIKAN ibadah haji sebagai Rukun Islam urutan kelima adalah dambaan setiap Muslim. Namun tidak semua mampu dan harus menunggu antrean, karena saking banyaknya umat Islam di seluruh dunia yang ingin pergi ke Tanah Suci.

Namun lain halnya yang dilakukan oleh pria bernama Hidayatullah asal Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Ia nekat pergi haji hanya dengan menggunakan sepeda.

Kisah Hidayatullah pergi haji naik sepeda. (Foto: YouTube Alman Mulyana)

Semangat berhajinya tersebut menarik perhatian. Ia mulai pergi dari rumah sejak Februari 2023 dan sampai pada Juni 2023 ketika bulan haji sudah dekat.

"Sudah bermusyawarah dengan keluarga," kata Hidayatullah dalam kanal YouTube Alman Mulyana. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement