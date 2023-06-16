Kisah Hidayatullah Pergi Haji Naik Sepeda, Tidak Keluar Uang dan Sampai Tanah Suci Lebih Cepat

MENUNAIKAN ibadah haji sebagai Rukun Islam urutan kelima adalah dambaan setiap Muslim. Namun tidak semua mampu dan harus menunggu antrean, karena saking banyaknya umat Islam di seluruh dunia yang ingin pergi ke Tanah Suci.

Namun lain halnya yang dilakukan oleh pria bernama Hidayatullah asal Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Ia nekat pergi haji hanya dengan menggunakan sepeda.

Semangat berhajinya tersebut menarik perhatian. Ia mulai pergi dari rumah sejak Februari 2023 dan sampai pada Juni 2023 ketika bulan haji sudah dekat.

"Sudah bermusyawarah dengan keluarga," kata Hidayatullah dalam kanal YouTube Alman Mulyana.