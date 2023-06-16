Viral Sholat Dzuhur di Masjid Dapat Makan Gratis, Netizen pun Takjub: Masya Allah

VIRAL sebuah masjid menyediakan makan gratis bagi jamaah yang Sholat Dzuhur di sana. Masjid itu bernama Real Masjid 2.0 di Sleman, Yogyakarta.

Makanan yang disediakan terdiri dari menu-menu sederhana. Di antaranya oseng-oseng tempe, sayur, hingga gorengan tahu tempe.

Namun terasa nikmat jika makanan ini disantap bersama-sama kaum Muslimin atau jamaah masjid. Ditambah, gratis pula makanannya.

Selain makan siang, di sana juga tersedia sarapan hingga makan malam gratis yang ada setiap hari selama 24 jam. Namun, layanan gratis ini akan tutup jika makanan sudah habis.