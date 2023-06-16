Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Sholat Dzuhur di Masjid Dapat Makan Gratis, Netizen pun Takjub: Masya Allah

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |18:16 WIB
Viral Sholat Dzuhur di Masjid Dapat Makan Gratis, Netizen pun Takjub: Masya Allah
Viral Sholat Dzuhur di masjid dapat makan siang gratis. (Foto: Instagram @muslimunited.official)
A
A
A

VIRAL sebuah masjid menyediakan makan gratis bagi jamaah yang Sholat Dzuhur di sana. Masjid itu bernama Real Masjid 2.0 di Sleman, Yogyakarta.

Makanan yang disediakan terdiri dari menu-menu sederhana. Di antaranya oseng-oseng tempe, sayur, hingga gorengan tahu tempe.

Viral Sholat Dzuhur di masjid dapat makan siang gratis. (Foto: Instagram @muslimunited.official)

Namun terasa nikmat jika makanan ini disantap bersama-sama kaum Muslimin atau jamaah masjid. Ditambah, gratis pula makanannya.

Selain makan siang, di sana juga tersedia sarapan hingga makan malam gratis yang ada setiap hari selama 24 jam. Namun, layanan gratis ini akan tutup jika makanan sudah habis. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement