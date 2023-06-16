Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Pencuri Nyamar Jadi Keledai, Abu Nawas Kerjai Balik Sampai Tobat Minta Ampun

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:17 WIB
Pencuri Nyamar Jadi Keledai, Abu Nawas Kerjai Balik Sampai Tobat Minta Ampun
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas kerjai balik pencuri yang menyamar jadi keledai. (Foto: YouTube Tabassam Channel)
A
A
A

INILAH cerita lucu Abu Nawas kerjai balik pencuri yang menyamar jadi keledai sampai tobat minta ampun. Diawali dari sosok humoris itu yang mempunyai keledai sangat penurut. Ke mana pun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta hewan peliharaan kesayangan tersebut.

Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas, bahkan ada beberapa orang yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun, Abu Nawas selalu menolaknya.

Ilustrasi Abu Nawas kerjai balik pencuri yang menyamar jadi keledai. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya. Ia dibuntuti dua orang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas.

Saat adzan dzuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi, Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya.

"Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas. Bawalah keledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement