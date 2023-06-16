Pencuri Nyamar Jadi Keledai, Abu Nawas Kerjai Balik Sampai Tobat Minta Ampun

INILAH cerita lucu Abu Nawas kerjai balik pencuri yang menyamar jadi keledai sampai tobat minta ampun. Diawali dari sosok humoris itu yang mempunyai keledai sangat penurut. Ke mana pun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta hewan peliharaan kesayangan tersebut.

Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas, bahkan ada beberapa orang yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun, Abu Nawas selalu menolaknya.

Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya. Ia dibuntuti dua orang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas.

Saat adzan dzuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi, Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya.

"Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas. Bawalah keledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri.