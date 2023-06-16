3 Fakta Google Maps Buktikan Kebenaran Sabda Nabi tentang Jarak 2 Pintu Surga

INILAH fakta-fakta Google Maps membuktikan kebenaran sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pada sekira 14 abad lalu. Sabda tersebut berisi tentang jarak dua pintu surga.

Dikutip dari unggahan Instagram @teladan.rasul, kebenaran sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam terungkap berkat kecanggihan teknologi Google Maps. Terutama penggunaan media internet yang seolah bisa menembus tanpa batasan.

1. Mudah diakses

Internet sebagai informasi yang canggih mampu menghasilkan fitur yang bisa diakses dengan mudah, salah satunya layanan Google Maps.

Ada satu keajaiban dari sabda Rasullulah Shallallahu alaihi wassallam yang berkata, "Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya. Sungguh jarak antara dua pintu (yang ada daun pintunya) dari pintu-pintu surga seperti antara Makkah dengan Hajar, atau seperti antara Makkah dengan Busra." (HR Muslim)