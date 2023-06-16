Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Jarang Diketahui, Inilah Jendela yang Tidak Pernah Ditutup Selama 1.400 Tahun di Sebelah Makam Nabi

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:16 WIB
Jarang Diketahui, Inilah Jendela yang Tidak Pernah Ditutup Selama 1.400 Tahun di Sebelah Makam Nabi
Jendela di sebelah makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

JEJAK NABI Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah menjadi gambaran besar akan keistimewaan agama Islam.

Kota Makkah pun menyimpan berbagai kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam saat diutus ke bumi, baik ketika berdakwah, berdagang, berkeluarga, hingga bersahabat serta berkerabat.

Jendela di sebelah makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Seperti dalam tayangan video yang diunggah akun Instagram @teladan.rasul. Memperlihatkan salah satu jendela yang terdapat di samping makam Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Dalam buku Siyar A'lam An-Nubala meriwayatkan bahwa rumah istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berdekatan. Sehingga ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukmin, ia menggagas perluasan area Masjid Nabawi di Kota Madinah.

Perluasan ini dilakukan sebagai pelayanan kepada jamaah agar lebih leluasa dan dapat berjalan kaki dengan tenang kala ingin menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. 

Halaman:
1 2
