Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Inspirasi Gaya Hijab Oval ala Puteri Sarah Liyana, Artis Cantik dari Negeri Jiran

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:15 WIB
Inspirasi Gaya Hijab Oval ala Puteri Sarah Liyana, Artis Cantik dari Negeri Jiran
Gaya hijab oval Puteri Sarah Liyana. (Foto: Instagram @puterisarahliyana)
A
A
A

GAYA hijab ala Puteri Sarah Liyana sangat menarik disimak. Pilihan hijab artis cantik asal Negeri Jiran Malaysia ini bisa menjadi inspirasi para hijaber di mana pun berada.

Di tengah permasalahan rumah tangganya, pemilik nama lengkap Puteri Sarah Liyana Megat Kamaruddin ini terlihat makin menyibukkan diri dengan beragam aktivitas di bidang akting dan model.

Gaya hijab oval Puteri Sarah Liyana. (Foto: Instagram @puterisarahliyana)

Di balik masalah yang menimpanya, Puteri Sarah adalah artis kenamaan Malaysia yang malang melintang membintangi sinetron hingga iklan. Dirinya pun memiliki jutaan followers di Instagram-nya @puterisarahliyana.

Potret cantiknya yang telah berhijab ini makin syahdu. Dalam salah satu potret yang diunggah, Puteri Sarah terlihat sangat cantik. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement