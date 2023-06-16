Inspirasi Gaya Hijab Oval ala Puteri Sarah Liyana, Artis Cantik dari Negeri Jiran

GAYA hijab ala Puteri Sarah Liyana sangat menarik disimak. Pilihan hijab artis cantik asal Negeri Jiran Malaysia ini bisa menjadi inspirasi para hijaber di mana pun berada.

Di tengah permasalahan rumah tangganya, pemilik nama lengkap Puteri Sarah Liyana Megat Kamaruddin ini terlihat makin menyibukkan diri dengan beragam aktivitas di bidang akting dan model.

Di balik masalah yang menimpanya, Puteri Sarah adalah artis kenamaan Malaysia yang malang melintang membintangi sinetron hingga iklan. Dirinya pun memiliki jutaan followers di Instagram-nya @puterisarahliyana.

Potret cantiknya yang telah berhijab ini makin syahdu. Dalam salah satu potret yang diunggah, Puteri Sarah terlihat sangat cantik.