Kisah Lintang Jadi Mualaf Usai Lihat Teman Kuliah Taat Beribadah, Kini Jadi Pendidik di Pesantren

LINGKUNGAN bisa memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Bahkan, bukan tidak mungkin teman-teman sekitar mampu mengetuk pintu hati seseorang untuk menjadi mualaf.

Inilah yang dirasakan Lintang Nurhayati, wanita cantik asal Pati, Jawa Tengah. Dia mantap mengucap dua kalimat syahadat usai melihat akhlak terpuji teman-teman kuliahnya yang Muslim.

Tapi mundur beberapa waktu lalu dari sebelum kuliah, Lintang memang sudah lebih dulu mengalami pergolakan batin.

"Sebenarnya sudah dari SMA saya mengalami gejolak batin. Saya masih ingat beberapa kali dulu saya ikut teman ke masjid di waktu dzuhur, tapi saya enggak sholat, saya nunggu di luar," kata Lintang seperti dikutip dari kanal YouTube Mualaf TV.

Batin yang bergejolak terhadap agama lama Lintang bukan muncul tanpa sebab. Ada beberapa hal sampai dia merasa kecewa. Entah apa hal yang dimaksud, Lintang enggan menyampaikannya.

"Di SMA saya di agama yang dulu ada perkumpulan, tapi saya jarang ikut, saya sudah tidak sreg. Ada beberapa kekecewaan di agama yang dulu, tapi mohon maaf enggak bisa disampaikan," ungkapnya.