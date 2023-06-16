Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Lintang Jadi Mualaf Usai Lihat Teman Kuliah Taat Beribadah, Kini Jadi Pendidik di Pesantren

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:28 WIB
Kisah Lintang Jadi Mualaf Usai Lihat Teman Kuliah Taat Beribadah, Kini Jadi Pendidik di Pesantren
Kisah mualaf cantik Lintang Nurhayati asal Pati. (Foto: YouTube Mualaf TV)
A
A
A

LINGKUNGAN bisa memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Bahkan, bukan tidak mungkin teman-teman sekitar mampu mengetuk pintu hati seseorang untuk menjadi mualaf.

Inilah yang dirasakan Lintang Nurhayati, wanita cantik asal Pati, Jawa Tengah. Dia mantap mengucap dua kalimat syahadat usai melihat akhlak terpuji teman-teman kuliahnya yang Muslim.

Kisah mualaf cantik Lintang Nurhayati asal Pati. (Foto: YouTube Mualaf TV)

Tapi mundur beberapa waktu lalu dari sebelum kuliah, Lintang memang sudah lebih dulu mengalami pergolakan batin.

"Sebenarnya sudah dari SMA saya mengalami gejolak batin. Saya masih ingat beberapa kali dulu saya ikut teman ke masjid di waktu dzuhur, tapi saya enggak sholat, saya nunggu di luar," kata Lintang seperti dikutip dari kanal YouTube Mualaf TV.

Batin yang bergejolak terhadap agama lama Lintang bukan muncul tanpa sebab. Ada beberapa hal sampai dia merasa kecewa. Entah apa hal yang dimaksud, Lintang enggan menyampaikannya.

"Di SMA saya di agama yang dulu ada perkumpulan, tapi saya jarang ikut, saya sudah tidak sreg. Ada beberapa kekecewaan di agama yang dulu, tapi mohon maaf enggak bisa disampaikan," ungkapnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement