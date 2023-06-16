Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Berawal Baca Alquran, Ko Johari Jadi Mualaf hingga Diikuti Istri dan Anak-anaknya

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:16 WIB
Berawal Baca Alquran, Ko Johari Jadi Mualaf hingga Diikuti Istri dan Anak-anaknya
Kisah mualaf Ko Johari dan keluarga. (Foto: YouTube Mualaf TV)
A
A
A

BETAPA beruntungnya seseorang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, sehingga tidak perlu merasakan sulitnya mencari kebenaran. Kesulitan inilah yang pernah dirasakan oleh mualaf bernama Yohanes Johwa atau Ko Johari.

Keyakinan hatinya untuk memeluk Islam sempat ditentang habis-habisan oleh sang ayah. Bahkan, Ko Johari sampai diusir dari rumah lantaran mempelajari agama Islam.

Kisah mualaf Ko Johari dan keluarga. (Foto: YouTube Mualaf TV)

Ko Johari dahulu sebelum mualaf adalah umat yang cukup taat. Dia bahkan berperan aktif untuk segala keperluan di rumah ibadahnya.

Meski begitu, Ko Johari sama sekali tidak anti-Muslim dan justru akrab dengan umat Islam.

"Saya bahkan sering bertanya kepada orang Muslim, memang kitabnya orang Muslim bagus apa gimana? Kata mereka ya kitabmu dulu aja dipelajari. Jadi sering tukar pikiran," kata Ko Johari dalam kanal YouTube Mualaf TV.

Ketertarikannya mempelajari Alquran mulai muncul pada 2017. Saat itu dirinya membuka Alquran untuk sekadar membaca, bukan diperdalam.

Namun, ada kekhawatiran dari sang istri yakni Lusi Maria Ulfa akan kemungkinan suaminya berpindah agama.

"Saya sering belajar. Mungkin istri ketakutan saya pindah ke Islam, padahal cuma baca aja, tidak begitu dipahami. Saya masih kurang yakin bahwa Alquran itu agama yang benar," ujar Ko Johari. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement