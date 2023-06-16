Berawal Baca Alquran, Ko Johari Jadi Mualaf hingga Diikuti Istri dan Anak-anaknya

BETAPA beruntungnya seseorang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, sehingga tidak perlu merasakan sulitnya mencari kebenaran. Kesulitan inilah yang pernah dirasakan oleh mualaf bernama Yohanes Johwa atau Ko Johari.

Keyakinan hatinya untuk memeluk Islam sempat ditentang habis-habisan oleh sang ayah. Bahkan, Ko Johari sampai diusir dari rumah lantaran mempelajari agama Islam.

Ko Johari dahulu sebelum mualaf adalah umat yang cukup taat. Dia bahkan berperan aktif untuk segala keperluan di rumah ibadahnya.

Meski begitu, Ko Johari sama sekali tidak anti-Muslim dan justru akrab dengan umat Islam.

"Saya bahkan sering bertanya kepada orang Muslim, memang kitabnya orang Muslim bagus apa gimana? Kata mereka ya kitabmu dulu aja dipelajari. Jadi sering tukar pikiran," kata Ko Johari dalam kanal YouTube Mualaf TV.

Ketertarikannya mempelajari Alquran mulai muncul pada 2017. Saat itu dirinya membuka Alquran untuk sekadar membaca, bukan diperdalam.

Namun, ada kekhawatiran dari sang istri yakni Lusi Maria Ulfa akan kemungkinan suaminya berpindah agama.

"Saya sering belajar. Mungkin istri ketakutan saya pindah ke Islam, padahal cuma baca aja, tidak begitu dipahami. Saya masih kurang yakin bahwa Alquran itu agama yang benar," ujar Ko Johari.