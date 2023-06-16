Mantap Jadi Mualaf, Hanita Kakak Ari Lasso Ungkap Keluarganya Banyak yang Muslim

HANITA Lasso kakak sulung dari penyanyi kondang Ari Lasso ternyata seorang mualaf. Dia mengungkapkan ternyata du keluarganya banyak yang Muslim.

Hanita Lasso diketahui sudah menjadi mualaf sejak lama. Hal ini ternyata tidak membuat masalah di dalam keluarga mereka.

"Sudah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang keluarga mama banyak yang Muslim," ungkap Hanita Lasso seperti dikutip dari kanal YouTube Hidayatullah TV.

Menurut dia, soal agama merupakan hak masing-masing dan urusan pribadi dengan Tuhan. Sehingga, tidak bisa dipaksakan ataupun diganggu.

"Agama itu hubungannya sama Allah, dan enggak bisa diganggu gugat," jelas Hanita Lasso.