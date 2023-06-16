Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Mantap Jadi Mualaf, Hanita Kakak Ari Lasso Ungkap Keluarganya Banyak yang Muslim

Kevi Laras , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |10:17 WIB
Mantap Jadi Mualaf, Hanita Kakak Ari Lasso Ungkap Keluarganya Banyak yang Muslim
Kisah mualaf Hanita kakak sulung penyanyi Ari Lasso. (Foto: Instagram @hanitalasso29)
A
A
A

HANITA Lasso kakak sulung dari penyanyi kondang Ari Lasso ternyata seorang mualaf. Dia mengungkapkan ternyata du keluarganya banyak yang Muslim.

Hanita Lasso diketahui sudah menjadi mualaf sejak lama. Hal ini ternyata tidak membuat masalah di dalam keluarga mereka.

Hanita Lasso dan sang adik Ari Lasso. (Foto: Instagram @hanitalasso29)

"Sudah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang keluarga mama banyak yang Muslim," ungkap Hanita Lasso seperti dikutip dari kanal YouTube Hidayatullah TV.

Menurut dia, soal agama merupakan hak masing-masing dan urusan pribadi dengan Tuhan. Sehingga, tidak bisa dipaksakan ataupun diganggu.

"Agama itu hubungannya sama Allah, dan enggak bisa diganggu gugat," jelas Hanita Lasso. 

Halaman:
1 2 3
