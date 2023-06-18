Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Luar Biasa! Ini Keutamaan Puasa Dzulhijjah, Sangat Sayang Dilewatkan

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |12:18 WIB
Luar Biasa! Ini Keutamaan Puasa Dzulhijjah, Sangat Sayang Dilewatkan
Ilustrasi keutamaan puasa Dzulhijjah. (Foto: Freepik)
A
A
A

LUAR biasa! Ini keutamaan Puasa Dzulhijjah, sangat sayang dilewatkan. Puasa Dzulhijjah merupakan salah satu amal salih bernilai tinggi pada bulan Dzulhijjah.

Dilansir Rumaysho.com, dari muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah waktu utama mengerjakan amal salih. Di antaranya dengan banyak dzikir, bertakbir, dan termasuk pula puasa.

Info grafis doa buka puasa. (Foto: Okezone)

Di antara yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijah adalah hadis Ibnu 'Abbas, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ ». يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ « وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ ».

"Tidak ada satu amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini (yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah). Para sahabat bertanya: 'Tidak pula jihad di jalan Allah?' Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: 'Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satu pun'."

(HR Abu Dawud nomor 2438, At-Tirmidzi 757, Ibnu Majah 1727, dan Ahmad 1968, dari Ibnu ‘Abbas. Syekh Al Albani mengatakan hadis ini shahih. Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari-Muslim) 

Halaman:
1 2 3
