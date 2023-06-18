Taklukkan Raja Kejam, Abu Nawas Malah Dikasih 2 Hewan Gajah

INILAH cerita lucu Abu Nawas menaklukkan raja kejam. Dia justru diberi hadiah dua hewan gajah. Bermula suatu hari raja bengis dan kejam bernama Timur Lenk menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan.

Raja Timur Lenk dan pasukannya berencana menyerang Kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri, sebab Raja Timur Lenk dan pasukannya terkenal sadis serta kejam.

Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Timur Lenk beserta pasukan akan memasuki Kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai.

"Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timur Lenk ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa," kata Abu Nawas.

Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak menjawab "aamiin" dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Timur Lenk?"

"Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas.

"Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur Lenk," ujar orang itu.