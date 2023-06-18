Murah Banget! Abu Nawas Jual Keledai Cuma 1 Dinar, Alasannya Bikin Bengong

ABU Nawas pada suatu sore pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan. Penyebabnya, seharian dia di hutan mengumpulkan kayu bakar dan dijual ke pasar untuk melepaskan rasa penatnya. Dia pun duduk Istirahat di depan rumah kemudian sang istri segera membuatkan minuman dan diberikan.

"Wahai, istriku. Sepertinya aku tidak kuat kalau terus-terusan begini tiap hari memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua. Belikanlah aku seekor keledai untuk meringankan pekerjaanku. Dia akan membantuku memikul kayu dan aku jadi lebih giat bekerja," kata Abu Nawas seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

"Baik aku akan memberikan uang untuk membeli keledai. Tapi ingat, kamu harus mengembalikannya," ucap sang istri.

"Aku janji wahai istriku," sahut Abu Nawas.

Sang istri lalu memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Besok paginya dia pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapat keledai yang diinginkan, Abu Nawas langsung membawanya pulang.

"Akhirnya pekerjaanku akan terasa ringan," kata Abu Nawas dalam hati.