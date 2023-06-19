Viral Para Pedagang di Makkah Mahir Bahasa Indonesia, Jamaah Jadi Mudah Belanja

PARA jamaah haji maupun umrah tidak akan melewatkan belanja saat sedang berada di Kota Makkah, Arab Saudi. Salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap di sana ada di Tower Al Safwah. Menariknya, para pedagang di sana mahir berbicara bahasa Indonesia.

Segala macam barang hingga perhiasan bisa didapat di sini. Namun sebelum berbelanja, ada baiknya tidak menggunakan rupiah meskipun para pedagang Arab di area tersebut mengerti, paham, dan bisa berbahasa Indonesia.

"Jangan pakai rupiah, karena rugi kursnya turun," kata vloger Alman Mulyana dalam kanal Youtube-nya.

Saat pintu masuk, Anda akan disuguhkan dengan deretan toko kacamata yang dapat dipakai atau sebagai buah tangan.