Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Para Pedagang di Makkah Mahir Bahasa Indonesia, Jamaah Jadi Mudah Belanja

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:19 WIB
Viral Para Pedagang di Makkah Mahir Bahasa Indonesia, Jamaah Jadi Mudah Belanja
Viral para pedagang di Makkah mahir berbicara bahasa Indonesia. (Foto: YouTube Alman Mulyana)
A
A
A

PARA jamaah haji maupun umrah tidak akan melewatkan belanja saat sedang berada di Kota Makkah, Arab Saudi. Salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap di sana ada di Tower Al Safwah. Menariknya, para pedagang di sana mahir berbicara bahasa Indonesia.

Segala macam barang hingga perhiasan bisa didapat di sini. Namun sebelum berbelanja, ada baiknya tidak menggunakan rupiah meskipun para pedagang Arab di area tersebut mengerti, paham, dan bisa berbahasa Indonesia.

Viral para pedagang di Makkah mahir berbicara bahasa Indonesia. (Foto: YouTube Alman Mulyana)

"Jangan pakai rupiah, karena rugi kursnya turun," kata vloger Alman Mulyana dalam kanal Youtube-nya.

Saat pintu masuk, Anda akan disuguhkan dengan deretan toko kacamata yang dapat dipakai atau sebagai buah tangan. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement