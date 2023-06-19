Lebih Dulu Ayam atau Telur? Jawaban Cerdas Abu Nawas Bikin Takjub

LEBIH dulu ayam atau telur? Jawaban cerdas Abu Nawas berikut ini bikin takjub. Dimulai dari rasa syukur ayam betina kesayangannya bertelur, Baginda Raja ingin menyelenggarakan sayembara.

Sayembaranya sederhana, Baginda Raja hanya ingin bertanya mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Hadiahnya satu pundi emas, tetapi jika tidak mampu menjawab sanggahan Raja, peserta akan dihukum penjara.

Sadar sangat berat hukumnya, dari seluruh penduduk Kota Baghdad hanya empat orang yang mendaftar, salah satunya Abu Nawas. Singkat cerita, ketiga peserta pertama tidak mampu memberikan jawaban yang pas dan logis atas sanggahan Raja dan dimasukkan ke penjara.

Beranjaklah ke peserta keempat yaitu Abu Nawas. Dengan segala kecerdikannya, ia berusaha sekuat tenaga agar jawabannya logis dan Raja tidak membantah.