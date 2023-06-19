Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Artis Muda Nadhea Tanj, Unik dan Elegan dengan Pashmina

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |13:19 WIB
Gaya Hijab Artis Muda Nadhea Tanj, Unik dan Elegan dengan Pashmina
Gaya hijab unik elegan Nadhea Tanj. (Foto: Instagram @nadhea.tanj)
BERAWAL dari ajang di dunia modeling, Nadhea Tanj bisa berkiprah menjadi artis. Gadis muda ini pun kini malang melintang di jagat hiburan Tanah Air.

Bernama asli Nandhea Ananda Puteri, ia lahir di Jakarta pada 30 Juni 1999. Potret cantik dirinya yang juga keturunan Padang dan Arab sering menghiasi layar kaca.

Gaya hijab Nadhea Tanj. (Foto: Instagram @nadhea.tanj)

Berkat kepiawaian dalam berakting mengantarkan dirinya memerankan beberapa karakter. Di antaranya sinetron Tukang Ojek Pengkolah hingga serial kolosal Nyi Roro Kidul dan Raden Kian Santang.

Ia kini sudah memantapkan diri mengenakan hijab. Namun, hijab tersebut seakan menambah aura kecantikan Nadhea Tanj. 

