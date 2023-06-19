Gaya Hijab Artis Muda Nadhea Tanj, Unik dan Elegan dengan Pashmina

BERAWAL dari ajang di dunia modeling, Nadhea Tanj bisa berkiprah menjadi artis. Gadis muda ini pun kini malang melintang di jagat hiburan Tanah Air.

Bernama asli Nandhea Ananda Puteri, ia lahir di Jakarta pada 30 Juni 1999. Potret cantik dirinya yang juga keturunan Padang dan Arab sering menghiasi layar kaca.

Berkat kepiawaian dalam berakting mengantarkan dirinya memerankan beberapa karakter. Di antaranya sinetron Tukang Ojek Pengkolah hingga serial kolosal Nyi Roro Kidul dan Raden Kian Santang.

Ia kini sudah memantapkan diri mengenakan hijab. Namun, hijab tersebut seakan menambah aura kecantikan Nadhea Tanj.