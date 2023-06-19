Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Setelah Tawaf Sesui Sunnah

Hantoro , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:19 WIB
Bacaan Doa Setelah Tawaf Sesui Sunnah
Ilustrasi bacaan doa setelah tawaf sesuai sunnah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN doa setelah tawaf sesui sunnah. Diketahui bahwa terdapat bacaan doa tawaf putaran pertama hingga ketujuh. Sangat penting dipahami setiap jamaah haji atau umrah supaya lebih afdhol mengerjakannya.

Perlu diketahui juga bahwa tidak dijumpai adanya dalil yang menyebutkan doa dan dzikir khusus ketika tawaf selain di tiga tempat.

Ketiga tempat doa tawaf tersebut adalah Hajar Aswad, antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, serta di belakang Maqam Ibrahim.

Info grafis doa saat masuk Kota Makkah dan melihat Kakbah. (Foto: Okezone)

1. Doa ketika tawaf melewati Hajar Aswad

Dilansir Konsultasisyariah.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA mengungkapkan, ketika melewati Hajar Aswad, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membaca takbir, "Allahu akbar," atau membaca, "Bismillahi wallahu akbar."

Nafi –menantu Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma– bercerita:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَدْخُلُ مَكَّةَ ضُحًى، فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْمُلُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ مَشْيًا

Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma masuk Makkah ketika waktu dhuha, lalu beliau mendatangi Kakbah, dan menyentuh Hajar Aswad, sambil mengucapkan, "Bismillah, wallahu akbar." Kemudian beliau lari-lari kecil tiga kali putaran, dan jalan antara Rukun Yamani dengan Rukun Hajar Aswad. Setelah sampai di Hajar Aswad, beliau menyentuhnya dan bertakbir, lalu keliling empat tawaf sambil berjalan. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan hal ini. (HR Ahmad nomor 4628 dan dishahihkan Syekh Syuaib Al Arnauth) 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement