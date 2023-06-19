Bacaan Doa Setelah Tawaf Sesui Sunnah

BACAAN doa setelah tawaf sesui sunnah. Diketahui bahwa terdapat bacaan doa tawaf putaran pertama hingga ketujuh. Sangat penting dipahami setiap jamaah haji atau umrah supaya lebih afdhol mengerjakannya.

Perlu diketahui juga bahwa tidak dijumpai adanya dalil yang menyebutkan doa dan dzikir khusus ketika tawaf selain di tiga tempat.

Ketiga tempat doa tawaf tersebut adalah Hajar Aswad, antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, serta di belakang Maqam Ibrahim.

BACA JUGA: 6 Macam Tawaf yang Dilakukan Jamaah Haji

1. Doa ketika tawaf melewati Hajar Aswad

Dilansir Konsultasisyariah.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA mengungkapkan, ketika melewati Hajar Aswad, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membaca takbir, "Allahu akbar," atau membaca, "Bismillahi wallahu akbar."

Nafi –menantu Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma– bercerita:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَدْخُلُ مَكَّةَ ضُحًى، فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْمُلُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ مَشْيًا

Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma masuk Makkah ketika waktu dhuha, lalu beliau mendatangi Kakbah, dan menyentuh Hajar Aswad, sambil mengucapkan, "Bismillah, wallahu akbar." Kemudian beliau lari-lari kecil tiga kali putaran, dan jalan antara Rukun Yamani dengan Rukun Hajar Aswad. Setelah sampai di Hajar Aswad, beliau menyentuhnya dan bertakbir, lalu keliling empat tawaf sambil berjalan. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan hal ini. (HR Ahmad nomor 4628 dan dishahihkan Syekh Syuaib Al Arnauth)