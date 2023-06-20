Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apa Itu Seorang Mujaddid dalam Islam?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |10:14 WIB
Apa Itu Seorang Mujaddid dalam Islam?
Ilustrasi arti seorang mujaddid dalam Islam. (Foto: Istimewa/Baztab/Okezone)
A
A
A

APA itu seorang mujaddid dalam Islam? Secara ringkas bisa dijelaskan bahwa mujaddid dalam Islam adalah ulama pembaru.

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Abdullah Taslim Lc MA menerangkan bahwa terkait mujaddid terdapat dalam sebuah hadits shahih dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Info grafis ilmuwan Muslim paling berpengaruh di dunia. (Foto: Okezone)

“إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا”

"Sesungguhnya Allah akan mengutus (menghadirkan) bagi umat ini (umat Islam) orang yang akan memperbarui (urusan) agama mereka pada setiap akhir seratus tahun."

(HR Abu Dawud nomor 4291, Al Hakim: 8592, dan Ath-Thabarani dalam Al Mu'jamul Ausath: 6527. Dinyatakan shahih oleh Imam Al Hakim, Al 'Iraqi, Ibnu Hajar (dinukil dalam kitab 'Aunul Ma'buud 11/267) dan Syekh Al Albani dalam Silsilatul Ahaaditsish Shahihah: 599) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Arti Mujaddid Mujaddid Ulama
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/614/3095141/menag-sebut-banyak-orang-ngaku-ulama-bermodal-haji-tapi-minim-kapasitas-CzfRfWvOJl.jpg
Menag Sebut Banyak Orang Ngaku Ulama Bermodal Haji, tapi Minim Kapasitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/614/3073764/profil-syekh-ahmad-bin-ali-al-hudzaifi-imam-masjid-nabawi-yang-berkunjung-ke-indonesia-83VNu3HkUR.jpg
Profil Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi yang Berkunjung ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069898/kisah-syekh-maher-imam-masjidil-haram-yang-lulusan-jurusan-matematika-VJ0lhXEuvM.jpg
Kisah Syekh Maher, Imam Masjidil Haram yang Lulusan Jurusan Matematika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/614/3053395/profil-syekh-ahmad-yassin-yang-ramal-israel-hancur-2027-Kxl1JFvGW7.jpg
Profil Syekh Ahmad Yassin yang Ramal Israel Hancur 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/621/3049958/ini-ulama-yang-berperan-dalam-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-1945-O088rw2yo0.jpg
Ini Ulama yang Berperan dalam Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/614/3039918/kukuhkan-forum-dai-se-asia-tenggara-wapres-tonggak-baru-dakwah-islam-0iFpawr33F.jpg
Wapres Sebut Forum Dai Se-Asia Tenggara Jadi Tonggak Baru Dakwah Islam
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement