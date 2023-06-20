Apa Itu Seorang Mujaddid dalam Islam?

Ilustrasi arti seorang mujaddid dalam Islam. (Foto: Istimewa/Baztab/Okezone)

APA itu seorang mujaddid dalam Islam? Secara ringkas bisa dijelaskan bahwa mujaddid dalam Islam adalah ulama pembaru.

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Abdullah Taslim Lc MA menerangkan bahwa terkait mujaddid terdapat dalam sebuah hadits shahih dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا”

"Sesungguhnya Allah akan mengutus (menghadirkan) bagi umat ini (umat Islam) orang yang akan memperbarui (urusan) agama mereka pada setiap akhir seratus tahun."

(HR Abu Dawud nomor 4291, Al Hakim: 8592, dan Ath-Thabarani dalam Al Mu'jamul Ausath: 6527. Dinyatakan shahih oleh Imam Al Hakim, Al 'Iraqi, Ibnu Hajar (dinukil dalam kitab 'Aunul Ma'buud 11/267) dan Syekh Al Albani dalam Silsilatul Ahaaditsish Shahihah: 599)