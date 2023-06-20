Bacaan Ayat 1000 Dinar Arab, Latin, dan Arti Keutamaan

BACAAN ayat 1000 dinar Arab, latin, dan arti keutamaannya menarik dibahas. Ayat 1000 dinar merupakan sebutan untuk akhir ayat 2 dan seluruh ayat 3 pada Surat At-Talaq.

Adapun, mengandung pesan kepada orang-orang yang beriman tentang permasalahan hidup manusia, terutama dalam hal rezeki, dan janji Allah SWT tentang kemudahan kelancaran rezeki.

Nah, berikut bacaan ayat 1000 dinar Arab, latin, dan arti keutamaannya dilansir dari berbagai sumber:

- Bacaan Ayat 1000 Dinar

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ ٢ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۗاِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖۗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Bacaan latin: wa may yattaqillāha yaj'al lahụ makhrajā wa yarzuq-hu min ḥaiṡu lā yaḥtasib, wa may yatawakkal 'alallāhi fa huwa ḥasbuh, innallāha bāligu amrih, qad ja'alallāhu likulli syai`ing qadrā

Artinya: "Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu." (QS At Talaq: 2-3).