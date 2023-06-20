Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Doa dan Niat Sholat Idul Adha 2023

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |07:21 WIB
Doa dan Niat Sholat Idul Adha 2023
Ilustrasi doa dan niat Sholat Idul Adha 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

DOA dan niat Sholat Idul Adha 2023. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah puncak ibadah haji wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah.

Sebagaimana hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga memiliki ketentuan untuk melaksanakan sholat id. Sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat id karena hukumnya sunnah muakkad.

Berikut doa dan niat Sholat Idul Adha 2023, seperti telah Okezone himpun:

Info grafis Sholat Idul Adha. (Foto: Okezone)

1. Sholat Idul Adha dilaksanakan ketika matahari mulai meninggi, yaitu awal waktu dhuha.

2. Tanpa azan dan iqamat.

3. Niat melaksanakan Sholat Idul Adha dua rakaat. Cukup diungkapkan dalam hati.

4. Membaca takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa: Allahu akbar.

5. Setelah membaca Doa Iftitah, takbir lagi sambil mengangkat tangan sebanyak tujuh kali untuk rakaat pertama. Di antara takbir-takbir itu dianjurkan membaca tasbih: Subhanallah walhamdulillahi walaa illaha illalahu allahu akbar. 

