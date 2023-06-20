Ternyata seperti Ini Cara Panen Buah Kurma di Arab, Bisa Langsung Dimakan

KURMA muda jadi salah satu oleh-oleh yang banyak diincar jamaah haji usai dari Tanah Suci. Buah yang tumbuh di tanah tandus tersebut dipercaya memiliki banyak khasiat, khususnya untuk kesehatan tubuh.

Bahkan saat musim haji yang sebentar lagi datang, sejumlah kebun kurma mulai panen dan siap dipetik. Beberapa di antaranya juga bisa para jamaah melihatnya langsung, mulai proses memetik bahkan bisa disantap langsung di kebunnya.

Nah, kali ini vloger Kang Irlan melalui kanal YouTube-nya memperlihatkan pohon kurma milik temannya bernama Awi. Buah kurma itu sudah menguning dan siap dipanen. Lokasinya ada di kawasan Kota Makkah, Arab Saudi.

Jika selama ini melihat wujud kurma adalah bewarna coklat, namun apabila menyaksikan langsung warnanya lebih kuning, rasa manisnya pas dan empuk.