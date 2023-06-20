Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bacaan Niat Sholat Idul Adha Lengkap Arti dan Tata Caranya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:20 WIB
Bacaan Niat Sholat Idul Adha Lengkap Arti dan Tata Caranya
Ilustrasi bacaan niat Sholat Idul Adha lengkap arti dan tata caranya. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

BACAAN niat Sholat Idul Adha lengkap arti dan tata caranya. Sholat sunnah ini dikerjakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah puncak ibadah haji wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah.

Sama seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga memiliki ketentuan untuk melaksanakan sholat id. Sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat id karena hukumnya sunnah muakkad.

Berikut niat Sholat Idul Adha lengkap arti dan tata caranya, seperti telah Okezone himpun:

Info grafis amalan sunnah sebelum Sholat Idul Adha. (Foto: Okezone)

1. Sholat Idul Adha dilaksanakan ketika matahari mulai meninggi, yaitu awal waktu dhuha.

2. Tanpa azan dan iqamat.

3. Niat melaksanakan Sholat Idul Adha dua rakaat. Cukup diungkapkan dalam hati.

4. Membaca takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa: Allahu akbar. 

