Cuma Bikin Gajah Geleng-Geleng, Abu Nawas Dapat Banyak Uang

INILAH cerita lucu Abu Nawas menang banyak uang cuma karena bikin gajah geleng-geleng. Diceritakan sosok humoris itu berhasil menaklukkan hewan gajah yang sangat besar dalam sebuah pertunjukan sampai pemiliknya malu bukan kepalang.

Hari berikutnya dia ingin menebus kekalahannya. Kali ini sang pawang melatih gajah miliknya bukan lagi menggeleng-geleng, bukan mengangguk-angguk.

Bahkan, dia mengancam akan menghukum berat gajahnya kalau sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tidak peduli apa pun pertanyaan yang diajukan.

Waktu yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala.