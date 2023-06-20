Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Wukuf di Arafah: Pengertian, Hukum, Waktu, dan Tata Cara Pelaksanaannya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |11:16 WIB
Wukuf di Arafah: Pengertian, Hukum, Waktu, dan Tata Cara Pelaksanaannya
Puncak ibadah haji wukuf di Arafah. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

WUKUF di Arafah: Pengertian, hukum, waktu, dan tata cara pelaksanaannya. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah menyatakan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak ibadah haji pada 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah akan bertepatan dengan Selasa 27 Juni 2023 Masehi.

Keputusan pelaksanaan wukuf di Arafah itu sesuai hasil sidang isbat yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi pada hari Ahad 18 Juni 2023.

Info grafis amalan sunah di hari Arafah. (Foto: Okezone)

Pengertian Wukuf di Arafah 

Dilansir Muslim.or.id, rukun haji ini wajib dilaksanakan para jamaah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf memiliki arti berdiam diri sambil berzikir. Wukuf menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji dan merupakan syarat sahnya Muslimin dalam berhaji.

Hukum Wukuf di Arafah 

Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok atau wajib. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya oleh sekelompok orang dari Nejed tentang ibadah haji, maka beliau menjawab:

الْحَجُّ عَرَفَةُ

"Haji itu adalah Arafah." (HR At-Tirmidzi nomor 889, An-Nasa'i: 3016, dan Ibnu Majah: 3015. Dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani) 

1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
