Bak Princess, Intip Gaya Hijab Cantik Henny Rahman Istri Alvin Faiz

HENNY Yuliana Rahman adalah seorang influencer hijab. Ia dan sang suami Muhammad Alvin Faiz baru saja dikaruniai anak laki-laki.

Henny Rahman sendiri sudah lama dikenal publik Tanah Air sebagai influencer hijab. Di salah satu potretnya, ia berpose bak princess dengan untaian gaun warna pink dan putih.

Di bagian pinggangnya terdapat aksen pita. Tidak lupa, hijab pashmina silk menutupi bagian kepalanya.

Hijab itu dibiarkan terjuntai ke depan dengan diberi aksen gelombang-gelombang.

Uniknya, Henny Rahman memakai sepatu non-heels dalam potret kali ini. Selain itu, latar belakang yang asri dan gazebo menghiasi pemotretannya.