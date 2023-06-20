Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Bak Princess, Intip Gaya Hijab Cantik Henny Rahman Istri Alvin Faiz

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |12:20 WIB
Bak Princess, Intip Gaya Hijab Cantik Henny Rahman Istri Alvin Faiz
Gaya hijab Henny Rahman istri Alvin Faiz. (Foto: Instagram @hennyrahman)
A
A
A

HENNY Yuliana Rahman adalah seorang influencer hijab. Ia dan sang suami Muhammad Alvin Faiz baru saja dikaruniai anak laki-laki.

Henny Rahman sendiri sudah lama dikenal publik Tanah Air sebagai influencer hijab. Di salah satu potretnya, ia berpose bak princess dengan untaian gaun warna pink dan putih.

Gaya hijab Henny Rahman istri Alvin Faiz. (Foto: Instagram @hennyrahman)

Di bagian pinggangnya terdapat aksen pita. Tidak lupa, hijab pashmina silk menutupi bagian kepalanya.

Hijab itu dibiarkan terjuntai ke depan dengan diberi aksen gelombang-gelombang.

Uniknya, Henny Rahman memakai sepatu non-heels dalam potret kali ini. Selain itu, latar belakang yang asri dan gazebo menghiasi pemotretannya. 

