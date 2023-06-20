Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Kenakan Hijab Segi Empat dan Long Dress, Gaya Melody Eks JKT48 Makin Memesona

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |08:21 WIB
Kenakan Hijab Segi Empat dan Long Dress, Gaya Melody Eks JKT48 Makin Memesona
Gaya hijab Melody eks JKT48. (Foto: Instagram @melodylaksani92)
A
A
A

MELODY Eks JKT 48 selalu tampil memesona mengenakan hijab. Diketahui ia mantap menutup rapat aurat usai foto prewedding menggunakan hijab. Dirinya pun malu jika kembali melepas hijab tersebut.

Beberapa orang dalam proses hijrah untuk menjadi lebih baik memang salah satu jalannya harus menjemput hidayah. Seperti dialami Melody Nurramdhani Laksani.

Gaya hijab Melody eks JKT48. (Foto: Instagram @melodylaksani92)

Wanita cantik yang dipersunting teman SMA-nya Hanif Fathoni ini pun mantap berhijab usai menikah. Setelah sesi prewedding, Melody dipuji lebih memesona tampil mengenakan hijab oleh sang suami.

Dari sana, dirinya menganggap bahwa suaminya adalah jembatan baginya untuk berhijab sampai sekarang. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
