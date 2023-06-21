Dilarang Menikah pada Bulan Dzulhijjah, Benarkah?

DILARANG menikah pada bulan Dzulhijjah, benarkah? Sebagian masyarakat ada yang memercayai bahwa tidak boleh menikah saat Dzulhijjah. Dzulhijjah sendiri biasa disebut sebagai bulan haji dan menjadi salah satu waktu yang dimuliakan oleh kaum Muslimin.

Tapi, anggapan dilarang menikah pada bulan Dzulhijjah adalah hal yang tidak benar sama sekali. Justru Dzulhijjah menjadi bulan yang banyak dipilih untuk melangsungkan pernikahan. Termasuk masyarakat Indonesia, memilih bulan tersebut sebagai waktu terbaik.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ada 12 bulan Qomariyah, dalam setahun, serta pada bilangan tersebut ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram.

Dinamakan bulan haram adalah terlarang untuk melakukan peperangan pada bulan tersebut, bukan haram untuk menikah. Dalam kitab Syarh An-Nawawi ala Muslim dijelaskan:

وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرفع

"Aisyah dengan perkataan ini, bermaksud menjawab apa yang terjadi pada masa jahiliyah dan apa yang dibayangkan sebagian orang awam pada saat itu bahwa makruh menikah, menikahkan atau berhubungan suami istri di bulan Syawal, ini sebuah kebatilan yang tidak memiliki dasar. Ini adalah peninggalan orang jahiliyah yang menganggap sial bulan tersebut karena kata Syawal yang diambil dari Isyalah dan Raf̕’i (mengangkat)." (Syarh An-Nawawi ala Muslim, halaman 209)