Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Dilarang Menikah pada Bulan Dzulhijjah, Benarkah?

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:22 WIB
Dilarang Menikah pada Bulan Dzulhijjah, Benarkah?
Ilustrasi hukum menikah pada bulan Dzulhijjah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DILARANG menikah pada bulan Dzulhijjah, benarkah? Sebagian masyarakat ada yang memercayai bahwa tidak boleh menikah saat Dzulhijjah. Dzulhijjah sendiri biasa disebut sebagai bulan haji dan menjadi salah satu waktu yang dimuliakan oleh kaum Muslimin.

Tapi, anggapan dilarang menikah pada bulan Dzulhijjah adalah hal yang tidak benar sama sekali. Justru Dzulhijjah menjadi bulan yang banyak dipilih untuk melangsungkan pernikahan. Termasuk masyarakat Indonesia, memilih bulan tersebut sebagai waktu terbaik.

Info grafis amalan sunah di hari Arafah. (Foto: Okezone)

Sebagaimana telah Okezone himpun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ada 12 bulan Qomariyah, dalam setahun, serta pada bilangan tersebut ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram.

Dinamakan bulan haram adalah terlarang untuk melakukan peperangan pada bulan tersebut, bukan haram untuk menikah. Dalam kitab Syarh An-Nawawi ala Muslim dijelaskan:

وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرفع

"Aisyah dengan perkataan ini, bermaksud menjawab apa yang terjadi pada masa jahiliyah dan apa yang dibayangkan sebagian orang awam pada saat itu bahwa makruh menikah, menikahkan atau berhubungan suami istri di bulan Syawal, ini sebuah kebatilan yang tidak memiliki dasar. Ini adalah peninggalan orang jahiliyah yang menganggap sial bulan tersebut karena kata Syawal yang diambil dari Isyalah dan Raf̕’i (mengangkat)." (Syarh An-Nawawi ala Muslim, halaman 209) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/614/3013927/kapan-1-dzulhijjah-2024-ini-jadwal-lengkapnya-cRAuckzOOO.jpg
Kapan 1 Dzulhijjah 2024? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/616/3009799/2-bacaan-doa-masuk-bulan-dzulhijjah-1445-h-lengkap-dengan-artinya-MowCqEiKe7.jpg
2 Bacaan Doa Masuk Bulan Dzulhijjah 1445 H Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/330/2836302/bulan-dzulhijjah-dianjurkan-memperbanyak-takbir-tahmid-tahlil-ini-keutamaannya-yang-sangat-besar-YulQseejvR.jpg
Memperbanyak Takbir-Tahmid-Tahlil di Bulan Dzulhijjah, Ini Keutamaannya yang Sangat Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/330/2833986/4-keutamaan-bulan-dzulhijjah-salah-satunya-waktu-disempurnakan-islam-aI3ACVx84M.jpg
4 Keutamaan Bulan Dzulhijjah, Salah Satunya Waktu Disempurnakan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/614/2833817/5-amalan-berpahala-besar-di-bulan-dzulhijjah-sangat-sayang-dilewatkan-OAfmtkYSSB.jpg
5 Amalan Berpahala Besar di Bulan Dzulhijjah, Sangat Sayang Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/614/2833204/10-hal-yang-membuat-dzulhijjah-jadi-bulan-suci-salah-satunya-ada-hari-arafah-kAAFQuOvfh.jpg
10 Hal yang Membuat Dzulhijjah Jadi Bulan Suci, Salah Satunya Ada Hari Arafah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement