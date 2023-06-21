Viral Jalan Tikus Jamaah "Haji Koboi", Lewat Bukit hingga Terowongan

MENJELANG musim haji, para jamaah mulai berdatangan ke Tanah Suci. Mereka menggunakan berbagai cara agar bisa menunaikan Rukun IsIam nomor 5 itu.

Salah satunya yang paling ekstrem adalah haji koboi. Mereka datang secara ilegal atau tidak memiliki permit izin (tashrih).

Lantas, bagaimana cara mereka bisa masuk ke area Tanah Suci Makkah dan Madinah? Sementara saat musim haji berlangsung penjagaan selalu dijaga ketat oleh petugas keamanan atau polisi setempat.

Vloger Alman Mulyana menunjukkan cara haji koboi lolos dari kejaran polisi. Mereka dikejar karena masuk ke area yang seharusnya mendapatkan izin ketika ingin menunaikan ibadah haji.

"Nah, jamaah haji koboi ini seperti ini. Dalam satu mobil bisa beberapa orang, sampai naik di bagasi," kata Alman Mulyana dalam kanal YouTube-nya saat merekam sejumlah jamaah haji naik satu mobil sedan hingga duduk di bagasi belakang.