HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Pria Meninggal Hari Jumat saat Baca Alquran di Masjid, Terduduk Memeluk Kitabullah

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:21 WIB
Viral Pria Meninggal Hari Jumat saat Baca Alquran di Masjid, Terduduk Memeluk Kitabullah
Viral pria meninggal dunia hari Jumat saat baca Alquran di masjid. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

MENINGGAL saat membaca ayat-ayat suci Alquran merupakan hal yang sangat luar biasa. Kebiasaan membaca Kalamullah adalah perbuatan terpuji.

Keutamaan orang-orang yang sering membaca Alquran atau Kitabullah akan mendapat pahala berlipat ganda. Lalu menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang salih.

Viral pria meninggal dunia hari Jumat saat baca Alquran di masjid. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Seperti yang terjadi dalam peristiwa meninggalnya seorang pria bernama Ahmed Fuad. Sosoknya mendadak viral lantaran wafat saat membaca Alquran di sebuah masjid daerah Kafr el Sheikh, Mesir.

Selain itu, dilansir akun Instagram @teladan.rasul, meninggalnya Ahmed Fuad bertepatan dengan hari Jumat yang penuh keberkahan.

"Tidaklah seorang Muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah melindunginya dari siksa kubur." (HR At-Tirmidzi)

Halaman:
1 2
