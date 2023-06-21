Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Presiden Jokowi Ulang Tahun Ke-62, Ini Doa Terbaik untuk Pemimpin Bangsa

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |15:21 WIB
Presiden Jokowi Ulang Tahun Ke-62, Ini Doa Terbaik untuk Pemimpin Bangsa
Ilustrasi doa terbaik untuk Presiden Jokowi yang berulang tahun ke-62. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) hari ini Rabu 21 Juni 2023 ulang tahun ke-62. Terdapat doa terbaik yang bisa dipanjatkan kapada Allah Ta'ala untuk pemimpin bangsa.

Adapun doa tersebut adalah sebagai berikut:

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُوْرِنَا، اَللَّهُمَّ وَفِّقْهُمْ لِمَا فِيْهِ صَلَاحُهُمْ وَصَلَاحُ اْلإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ، اَللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِمَهَامِهِمْ كَمَا أَمَرْتَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اَللَّهُمَّ أَبْعِدْ عَنْهُمْ بِطَانَةَ السُّوْءِ وَالْمُفْسِدِيْنَ وَقَرِّبْ إِلَيْهِمْ أَهْلَ الْخَيْرِ وَالنَّاصِحِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ

Presiden Jokowi. (Foto: Okezone)

Allahumma ashlih wulaa ta umuurinaa, Allahumma waffaq hum limaa fiihi shalaa huhum wa shalaa hul islaami walmuslimiina, Allahumma a'inhum 'alalqiyaami bimahaa mihim ka maa amartahum yaa rabbal'aalamiin. Allahumma ab'id 'anhum bithoonatassuu i wal mufsidiina wa qarrib ilayhim ahlalkhayri wannaashihiina yaa rabbal'aalamiina. Allahumma ashlih wu laata umuuril muslimiina fii kulli makaanin.

"Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam, dan kaum Muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya, sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Rabb Semesta Alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum Muslimin sebagai orang yang baik, di mana pun mereka berada." 

