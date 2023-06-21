Doa Niat Puasa Arafah dan Tarwiyah

DOA niat puasa Arafah dan Tarwiyah. Pemerintah melalui Kementerian Agama berdasarkan hasil sidang isbat telah menetapkan tanggal 1 Dzuhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Selasa 20 Juni dan Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023 Masehi.

Di dalam bulan Dzulhijjah terdapat sunnah berpuasa mulai tanggal 1 hingga 9. Di dalamnya terutama ada puasa Tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan puasa Arafah (9 Dzulhijjah) yang memiliki keutamaan luar biasa besar.

Niat Puasa Arafah dan Tarwiyah

Niat puasa Arafah dan Tarwiyah dimulai sejak malam hari. Batasan waktu niat sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi selepas maghrib sudah bisa langsung berniat dalam hati untuk puasa besok.

Apabila belum sempat niat dan bangunnya usai imsak atau subuh, bisa langsung berniat puasa sunah dengan catatan belum makan, minum, atau mengerjakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa.

Diterangkan bahwa niat berarti al-qashdu atau keinginan. Niat puasa adalah keinginan untuk berpuasa. Letak niat di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafazkan niat. Berarti niat di dalam hati saja sudah teranggap sahnya.

Ulama besar Muhammad Al Hishni berkata:

لاَ يَصِحُّ الصَّوْمَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ لِلْخَبَرِ، وَمَحَلُّهَا القَلْبُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِهَا بِلاَ خِلاَفٍ

"Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat karena ada hadis yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazkan." (Lihat kitab Kifayah Al-Akhyar, halaman 248)