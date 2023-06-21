Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Niat Puasa Arafah dan Tarwiyah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |18:21 WIB
Doa Niat Puasa Arafah dan Tarwiyah
Ilustrasi doa niat puasa Arafah dan Tarwiyah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA niat puasa Arafah dan Tarwiyah. Pemerintah melalui Kementerian Agama berdasarkan hasil sidang isbat telah menetapkan tanggal 1 Dzuhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Selasa 20 Juni dan Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023 Masehi.

Di dalam bulan Dzulhijjah terdapat sunnah berpuasa mulai tanggal 1 hingga 9. Di dalamnya terutama ada puasa Tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan puasa Arafah (9 Dzulhijjah) yang memiliki keutamaan luar biasa besar.

Info grafis doa buka puasa. (Foto: Okezone)

Niat Puasa Arafah dan Tarwiyah

Niat puasa Arafah dan Tarwiyah dimulai sejak malam hari. Batasan waktu niat sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi selepas maghrib sudah bisa langsung berniat dalam hati untuk puasa besok.

Apabila belum sempat niat dan bangunnya usai imsak atau subuh, bisa langsung berniat puasa sunah dengan catatan belum makan, minum, atau mengerjakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa.

Diterangkan bahwa niat berarti al-qashdu atau keinginan. Niat puasa adalah keinginan untuk berpuasa. Letak niat di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafazkan niat. Berarti niat di dalam hati saja sudah teranggap sahnya.

Ulama besar Muhammad Al Hishni berkata:

لاَ يَصِحُّ الصَّوْمَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ لِلْخَبَرِ، وَمَحَلُّهَا القَلْبُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِهَا بِلاَ خِلاَفٍ

"Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat karena ada hadis yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazkan." (Lihat kitab Kifayah Al-Akhyar, halaman 248) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167315/puasa-5mFV_large.jpg
Jadwal Puasa Sunnah pada September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3166053/puasa-4pAK_large.jpg
Bacaan Niat Puasa pada Bulan Maulid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3165952/buka_puasa-tg2M_large.jpg
Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/618/3160632/puasa-0Xmj_large.jpg
Lusa Puasa Ayyamul Bidh Safar 1447 H, Berikut Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/330/3146663/puasa-Wzdt_large.jpg
4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/618/3144218/puasa-T0Dp_large.jpg
Doa Puasa Arafah Lengkap Arab, Latin dan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement