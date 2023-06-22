Inilah Sosok Syekh Nuri Al Aghwat, Pemegang Kunci Makam Rasulullah

BERADA di Tanah Suci Makkah dan Madinah menjadi impian semua Muslim di dunia. Di sana terdapat bangunan suci Kakbah dan makam baginda Rasulullah Shallallahu'alahi wassallam.

Makam Rasulullah Shallallahu'alahi wassalam di Kompleks Masjid Nabawi, Kota Madinah. Di makam Nabi terdapat pintu emas besar dengan hiasan kaligrafi dan latar belakang hijau.

Bagi kaum Muslim yang bertandang, hanya dibolehkan berziarah di dekat pagar pembatas dan tidak boleh memasukinya makam, kecuali orang-orang tertentu yang diizinkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Selain itu di area makam Nabi dijaga ketat oleh para petugas.

Sejak zaman Kesultanan Utsmani, kunci makam Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam dipegang oleh sekelompok petugas dari Habasyah. Mereka dijuluki sebagai Al Aghwat yang artinya Penjaga.