Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Murid Abu Nawas Dituduh Mencuri Keledai Ternyata Jago Analisis, Bikin Takjub!

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |05:23 WIB
Murid Abu Nawas Dituduh Mencuri Keledai Ternyata Jago Analisis, Bikin Takjub!
Ilustrasi cerita murid Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas memiliki seorang murid yang cerdas dalam menganalisis suatu masalah. Apalagi, anak murid itu penurut dan rajin beribadah.

Saat itu Abu Nawas memerintahkan muridnya tersebut untuk pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, sang murid bertemu dengan seorang pria yang membawa dua karung gandum. Tapi sayang, keledai yang ditumpangi kabur saat beristirahat sejenak.

Ilustrasi humor Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Ketika bertemu dengan murid Abu Nawas itu, pria tadi bertanya, "Apakah tadi kau bertemu dengan keledai milikku."

"Apakah keledai itu memiliki ciri-ciri buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang serta membawa gandum?" tanya murid Abu Nawas itu, seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Jumat (23/6/2023).

Pria itu pun bertanya lagi, apakah murid Abu Nawas itu melihatnya? Namun, sang murid menjawab tidak melihatnya.

Pria tersebut pun merasa aneh, anak kecil itu tidak melihatnya tapi mengetahui dengan jelas ciri-ciri keledainya. Ia pun berpikir, "Apakah anak ini pencurinya?"

Pria itu pun bertanya, tapi jawabannya tetap sama. "Kamu mau menipuku ya?" ujar pria tersebut. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement