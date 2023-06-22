Murid Abu Nawas Dituduh Mencuri Keledai Ternyata Jago Analisis, Bikin Takjub!

ABU Nawas memiliki seorang murid yang cerdas dalam menganalisis suatu masalah. Apalagi, anak murid itu penurut dan rajin beribadah.

Saat itu Abu Nawas memerintahkan muridnya tersebut untuk pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, sang murid bertemu dengan seorang pria yang membawa dua karung gandum. Tapi sayang, keledai yang ditumpangi kabur saat beristirahat sejenak.

Ketika bertemu dengan murid Abu Nawas itu, pria tadi bertanya, "Apakah tadi kau bertemu dengan keledai milikku."

"Apakah keledai itu memiliki ciri-ciri buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang serta membawa gandum?" tanya murid Abu Nawas itu, seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Jumat (23/6/2023).

Pria itu pun bertanya lagi, apakah murid Abu Nawas itu melihatnya? Namun, sang murid menjawab tidak melihatnya.

Pria tersebut pun merasa aneh, anak kecil itu tidak melihatnya tapi mengetahui dengan jelas ciri-ciri keledainya. Ia pun berpikir, "Apakah anak ini pencurinya?"

Pria itu pun bertanya, tapi jawabannya tetap sama. "Kamu mau menipuku ya?" ujar pria tersebut.