HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Tahiyat Akhir sampai Salam Lengkap Artinya

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |15:22 WIB
Bacaan Doa Tahiyat Akhir sampai Salam Lengkap Artinya
Ilustrasi bacaan doa tahiyat akhir sampai salam. (Foto: Istimewa/Mvslim)
A
A
A

BACAAN doa tahiyat akhir sampai salam lengkap artinya. Doa tahiyat atau tasyahud wajib dibaca saat melaksanakan sholat. Pasalnya, tasyahud merupakan salah satu syarat sah sholat.

Oleh karena itu, semua Muslim harus hafal dan memahami bacaan doa tahiyat akhir sampai salam. Berikut ini lafadznya, seperti telah Okezone himpun: 

Ilustrasi bacaan doa tahiyat akhir sampai salam. (Foto: Freepik)

Bacaan Doa Tahiyat Awal

Bacaan tasyahud awal dilantunkan ketika melakukan duduk di rakaat kedua sebelum akhirnya bangun kembali.

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِاَ . للَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ

Arab latin: At-tahiyyaatul mubaarakatush shalawaatuth thayyibaatulillaahi. Assalaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish-shaalihiina. Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaahi.

Artinya: "Segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan keselamatan, serta kebaikan hanyalah kepunyaan Allah. Keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah semoga tetap tercurah atasmu, wahai Nabi (Muhammad). Keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah semoga juga tercurah atas kami, dan juga atas seluruh hamba Allah yang sholeh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." 

