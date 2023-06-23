Ini Adab dan Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban saat Idul Adha

INI adab dan tata cara penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha. Menyambut hari raya Idul Adha umat Islam yang memiliki kemampuan tidak lepas dari kewajiban menyembelih hewan.

Prosesi penyembelihan hewan kurban tentu berbeda dengan hewan ternak pada umumnya. Umat Islam perlu mengetahui adab dan tata cara penyembelihan hewan kurban, supaya kurbannya diterima Allah SWT.

Berikut ini adab dan tata cara penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha:

Adab Menyembelih Hewan Kurban

1. Kewajiban berbuat baik kepada hewan sembelihan dan membuatnya nyaman sebelum disembelih.

2. Tidak boleh menajamkan pisau di hadapan hewan sembelihan.

3. Tidak boleh menyembelih atau menyeret seekor hewan ke tempat penyembelihan dan disaksikan oleh hewan yang lain.