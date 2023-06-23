Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apa Hukum Memotong Kuku dan Rambut Sebelum Kurban?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:23 WIB
Apa Hukum Memotong Kuku dan Rambut Sebelum Kurban?
Ilustrasi hukum memotong kuku dan rambut sebelum kurban. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

APA hukum memotong kuku dan rambut sebelum kurban? Hal ini sangat penting diketahui shohibul qurban menjelang hari raya Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa semua Muslim yang berkurban maka ketika masuk 1 Dzulhijjah dilarang memotong kuku dan rambut. Ini tidak berlaku bagi istri, anak, dan anggota keluarga lainnya.

Info grafis sunnah-sunnah sebelum Sholat Idul Adha. (Foto: Okezone)

Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئً

"Jika telah masuk 10 hari pertama dari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh (memotong) rambut dan kulit yang tumbuh rambut sedikit pun juga." (HR Muslim nomor 1977) 

